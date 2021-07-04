اتخاذ إجراءات إضافية لتأمين مياه الشرب لأهالي مدينة الحسكة

العالم - سوريا

وبين رئيس اللجنة عضو المكتب التنفيذي حسن الشمهود في تصريح لمراسل سانا أنه بهدف التخفيف على المواطنين وتأمين مياه الشرب لهم تم اتخاذ عدة إجراءات تتمثل بالاستمرار في تعبئة خزانات المياه المنتشرة في الشوارع ولأكثر من مرة في اليوم كما يتم تسيير صهاريج لتعبئة المياه بشكل مباشر لخزانات المنازل.

ولفت الشمهود إلى أنه يتم العمل حاليا على تأمين 100 خزان مياه كبير سعة 25 برميلا وذلك بالتعاون مع المنظمات الإنسانية بهدف توزيعها في الشوارع والمناطق التي لا يوجد فيها خزانات مياه وتعبئتها بشكل يومي لتوفير مياه الشرب للأهالي.