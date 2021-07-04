قتيل في إطلاق نار قرب قاعدة أممية بالكونغو الديمقراطية

العالم - افريقيا

وقع الحادث حين اجتاح شبان المدرج حيث كان يفترض ان تهبط مروحية السبت عند الساعة 19,00 (17,00 ت غ) لاجلاء مريض بشكل عاجل من أفراد بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو في بلدة افيبا على بعد 65 كلم جنوب بونيا (ايتوري، شمال شرق).

واوضح توبي أوكالا مسؤول الإعلام لدى بعثة الأمم المتحدة في ايتوري لوكالة "فرانس برس" انه "لأسباب مجهولة، سرت شائعات تقول إن البعثة ستنزل (عناصر من مجموعة القوات الديموقراطية المتحالفة المسلحة) هناك".

وأضاف المسؤول "تم إطلاق النار على قوة حفظ السلام، وحصل تبادل للنيران وبما انه كان قد حل الظلام لم يعلم ما اذا كان هذا التبادل بالرصاص أدى الى إصابة مدنيين. هناك أربعة أو خمسة وأحدهم توفي للأسف في المستشفى متأثرا باصابته. وهو ما نأسف له".