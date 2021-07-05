التضليل الامريكي وقرصنة حرية التعبير- الجزء الثاني

كانت هذه القرصنة الامريكية لمواقع الكترونية عربية وايرانية، تصدت لمحاولات كيّ الوعي ومحو الذاكرة وتأسيس اخرى بديلة.

اغلاق يعبر عن هشاشة المزاعم الامريكية حول التمسك بحرية الرأي والاعلام والمعتقد. اغلاق غايته سدّ الفضاء امام كل تريد ان تبين الحقيقة للعالم وشعوبه.

فالحرية بالمفهوم الامريكي كل ما يخدم سياساتهم التوسعية والقهرية ولو ادت الى ابادة شعوب بأسرها، فكل ما يتعارض ومصالحهم واطماعهم هو بمنظورهم من قوى الشر والظلام.

لمناقشة هذا الموضوع يستضيف برنامج "نوافذ":

مدير الاخبار في قناة المسيرة نجيب الاشموري

الاعلامي في قناة اللؤلؤة خليل نصر الله

استاذ تقنية الاعلام في الجامعة اللبنانية الدكتور علي رمال