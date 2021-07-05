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التضليل الامريكي وقرصنة حرية التعبير- الجزء الثاني

الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

ولانها اعادت الثقة الى الانسان العربي واعادت اصلاح بوصلته، ان العدو الاول والاخير له هو الكيان الغاصب، ولانها نجحت في محاربة العقيدة الانهزامية وترسيخ عقيدة المقاومة والانتصار حتى بات الكيان الذي روج له بانه لا يقهر، أوهن من بيت العنكبوت.

كانت هذه القرصنة الامريكية لمواقع الكترونية عربية وايرانية، تصدت لمحاولات كيّ الوعي ومحو الذاكرة وتأسيس اخرى بديلة.

اغلاق يعبر عن هشاشة المزاعم الامريكية حول التمسك بحرية الرأي والاعلام والمعتقد. اغلاق غايته سدّ الفضاء امام كل تريد ان تبين الحقيقة للعالم وشعوبه.

فالحرية بالمفهوم الامريكي كل ما يخدم سياساتهم التوسعية والقهرية ولو ادت الى ابادة شعوب بأسرها، فكل ما يتعارض ومصالحهم واطماعهم هو بمنظورهم من قوى الشر والظلام.

لمناقشة هذا الموضوع يستضيف برنامج "نوافذ":

مدير الاخبار في قناة المسيرة نجيب الاشموري

الاعلامي في قناة اللؤلؤة خليل نصر الله

استاذ تقنية الاعلام في الجامعة اللبنانية الدكتور علي رمال

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