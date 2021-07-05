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GETTR.. اختراق منصة ترامب للتواصل الاجتماعي

GETTR.. اختراق منصة ترامب للتواصل الاجتماعي
الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

تعرضت منصة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على موقع GETTR للتواصل الاجتماعي للاختراق، بعد فترة وجيزة من إطلاقه والتحاق أكثر من 500 ألف مستخدم به.

العالم - الامريكيتان

وقال ميللر: “تم الكشف عن المشكلة وتم إغلاقها في غضون دقائق وكل ما تمكن المتسلل من تحقيقه هو تغيير بعض أسماء المستخدمين”.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات شاشة للعديد من ملفات تعريف في GETTR، بما في ذلك ملفات وزير الخارجية السابق مايك بومبيو وميلر نفسه التي تم تعديلها وكتب عليها “جوبا بغداد كان هنا، فلسطين حرة”.

وردا على سؤال حول الأمن على وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة قال ميلر إن الوضع “تم تصحيحه”.

وكان ميلر قد سخر من خطط فريق ترامب لبدء منصة وسائط اجتماعية جديدة لأشهر بعد تحركات “تويتر” ومواقع أخرى لمنع الرئيس السابق بعد أعمال الشغب في 6 يناير حيث اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول.

وصف ستيف بانون، مستشار ترامب السابق ، موقع GETTR بأنه “قاتل تويتر” في منشور على الموقع الجديد.

وحسب موقع “بزنس إنسايدر” فقد أعلنت GETTR وهي منصة على غرار “تويتر” مع منشورات وموضوعات شائعة، عن نفسها على متاجر تطبيقات غوغل وآبل على أنها “شبكة اجتماعية غير متحيزة للأشخاص في جميع أنحاء العالم”.

وتم حظر ترامب بشكل دائم من تويتر وظل معلقا بواسطة “فيسبوك” حتى عام 2023 على الأقل ومن قبل ألفابيت على يوتيوب حتى تقرر الشركة أن خطر العنف قد انخفض.

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