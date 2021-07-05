الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١
٠٨:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الجيش الأفغاني يخطط لشن هجوم مضاد على 'طالبان'

الجيش الأفغاني يخطط لشن هجوم مضاد على 'طالبان'
الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

تخطط القوات الحكومية الأفغانية لشن هجوم مضاد في المناطق الشمالية التي سيطرت عليها حركة "طالبان".

العالم - افغانستان

وقال أعلن حمد الله مهيب، مستشار الرئيس الأفغاني للأمن القومي، في تصريح لوكالة "نوفوستي" ردا على سؤال بالخصوص: "بالتأكيد، بالتأكيد، صحيح تماما. قررت "طالبان" استغلال الفراغ الناجم عن انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية وبدأت الهجوم من دون إنذار. لقد تفاجأت قوات الأمن الأفغانية لأننا، كما قلت، انتظرنا السلام وليس الحرب".

وشدد على أن "شعب أفغانستان يريد أن يكون حرا"، وهو يريد أن يرى "طالبان" ضمن الحكومة ، "ليكون لهم ممثلين هناك، لكن الأفغان لا يريدون لحركة طالبان أن تحكم كل أفغانستان وتملي كيف يجب أن يعيش الشعب الأفغاني".

وكانت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان ديبورا ليونز، قد صرحت في وقت سابق بأن حركة "طالبان" استولت منذ بداية مايو على 50 منطقة من أصل 370 في أفغانستان، بالتزامن مع مغادرة القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي للبلاد.

روابط ذات صلة

القوات الامريكية تغادر افغانستان بعد عقدين من القتل والدمار

رامسفيلد في عيون الأمريكيين.. "إبن حرام" أم "مجرم حرب"!

مسؤول بالخارجية الايرانية: الاميركيون فشلوا عسكريا في افغانستان

شاهد .. القوات الأمريكية تنسحب من مطار بغرام في اطار الانسحاب من افغانستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مدير مكتب القائد: الحزم والزهد صفتان مهمتان لرئيس القضاء الجديد

هل أزمة البنزين في لبنان إلى حل؟

ضربة نرويجية موجعة للكيان الاسرائيلي

وفد سوري يتوجه الى نور سلطان للمشاركة في محادثات أستانا

تخزين البنزين  قنابل موقوتة بين أحياء بيروت وفي المنازل

الأمن الفيدرالي الروسي يحبط سلسلة هجمات لـ'داعش'