الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١
١٠:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

حصة البوليمر في صادرات إيران غير النفطية 2.2%

حصة البوليمر في صادرات إيران غير النفطية 2.2%
الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

 قال رئيس مجلس ادارة الرابطة الوطنية للصناعات البوليمرية الايرانية، ان صناعات البوليمر تشكل 2.2% من الصادرات غير النفطية، في حين تبلغ الطاقة المركبة اكثر من 20 مليون طن، لم يستثمر منها الا 5 ملايين طن .

العالم - ايران

وفي الملتقى الدولي الأول لتنمية صادرات صناعات البوليمر، أوضح سعيد تركمان اليوم الاثنين بأن صناعة البوليمر تمثل 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و 3.6 في المائة من العمالة في البلاد.

وقال ان النفط كان في يوم من الأيام أهم صادرات البلاد، الا ان البتروكيماويات دخلت سوق الصادرات بعد فترة وساعدت في جذب العملة الصعبة الى البلاد، مشيرا الى ضرورة دعم صادرات الصناعات التكميلية ذات القيمة المضافة .

وتابع: شهدنا في عام 2020، تراجعا في صادرات البتروكيماويات البوليمر، والتي بلغت حجمها نحو 2.5 مليار دولار، بينما بلغت صادرات الصناعات التكميلية نحو 2.7 مليار دولار.

روابط ذات صلة

صادرات ايران الى سوريا تنمو 73%

تصدير مايزيد عن مليار دولار من صناعات البوليمر في غضون عام واحد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

انطلاق مؤتمر 'طهران الذكية' الدولي الافتراضي

اتفاق تعاون تجاري واقتصادي بين العراق ومصر

شاهد .. مخاوف عالمية من انتشار نسخة دلتا لفيروس كورونا

شاهد .. طالبان تحذر من بقاء القوات الاجنبية والجيش الافغاني يستعد للهجوم المضاد

’الانتصارات’ الوهمية.. فضيحة أمريكية وسعودية جديدة باليمن

توقف القنصلية الروسية في 'مزار شريف' عن العمل