لقاء رياضي في طرابلس طالب بالترخيص للاتحاد اللبناني للجيت كون دو

العالم_لبنان

حضر الاجتماع، رئيس البلدية الدكتور رياض يمق، نائب رئيس اللجنة اللبنانية لرياضات الجيت كون دو غراند ماستر هاشم يغمور، رئيس نادي كاميكاز للكيوكوشنكاي الهانشى جمال الحايك، غراند ماستر أحمد بيضون، رئيس الاتحاد العربي واللبناني لرياضات الجيت كون دو ربيع حمزة، الامين العام للأتحادين العربي واللبناني لرياضات الجيت كون دو حسام بزال، عضو الهيئة الإدارية لنادي اللواء الرياضي وممثل تجمع أندية اللواء في لبنان المدرب عمر نابلسي، ممثل نادي سنايبر الرياضي المدرب مهند دندشي، ممثل نادي اوكسجين الرياضي المدرب يحي عبده وممثل نادي سناك الرياضي المدرب حسن ضناوي.