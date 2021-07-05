لقاء رياضي في طرابلس طالب بالترخيص للاتحاد اللبناني للجيت كون دو

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حضر الاجتماع، رئيس البلدية الدكتور رياض يمق، نائب رئيس اللجنة اللبنانية لرياضات الجيت كون دو غراند ماستر هاشم يغمور، رئيس نادي كاميكاز للكيوكوشنكاي الهانشى جمال الحايك، غراند ماستر أحمد بيضون، رئيس الاتحاد العربي واللبناني لرياضات الجيت كون دو ربيع حمزة، الامين العام للأتحادين العربي واللبناني لرياضات الجيت كون دو حسام بزال، عضو الهيئة الإدارية لنادي اللواء الرياضي وممثل تجمع أندية اللواء في لبنان المدرب عمر نابلسي، ممثل نادي سنايبر الرياضي المدرب مهند دندشي، ممثل نادي اوكسجين الرياضي المدرب يحي عبده وممثل نادي سناك الرياضي المدرب حسن ضناوي.
- رحب يغمور بالحضور، وعرض المحطات الرئيسية في تاريخ رياضة الفنون القتالية في القرن الماضي َالتي سطع فيها اسم طرابلس وانديتها في المحافل الدولية والاولمبية، ولا تزال هذه المدينة العزيزة تتفوق في البطولات المحلية والعربية والدولية.
- ثم تحدث يمق ونوه بالجهود المبذولة والانجازات في ظل الظروف الصحية من وباء كورونا والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
وقال : عندما كنت رئيسا للجنة الرياضية في مجلس بلدية طرابلس كنت اؤمن بالرياضة والدور الذي تلعبه الاندية في تربية الأجيال، وما زلت حتى تاريخه، وانا اتبوأ رئاسة البلدية، اسعى جاهدا لدعم الأندية الرياضية المرخصة منها والشعبية وجميع الرياضيين، وأقف الى جانب كل غيور على مصلحة الرياضة لأنها العصب الأساسي للمجتمع الناجح، وتبعد الشباب عن الموبقات وتكسبهم مهارات جسدية وعقلية"
وختم مطالبا وزارة الشباب والرياضة بدعم الأندية الطرابلسية في مختلف الألعاب لتمكينها من الصمود في ظل الضائعة الخانقة، ومنح الأندية في الألعاب القتالية ترخيص للاتحاد اللبناني لرياضات الجيت كون دو.
بدوره قال : أناشد وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان توقيع قرار إنشاء الإتحاد اللبناني لرياضات الجيت كون دو، واطالب بالسماح لنا بإتمام المسيرة الرياضية والحلم التي بدأناها بعد حصولنا على الترخيص عربيا ودوليا، ونحن الآن تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة وتحت القانون، وضمنا نأمل موافقة المدير العام للشباب والرياضة على مطلبنا، بعد الرأي القانوني للمستشارين، واعطائنا الحق كباقي الإتحادات الرياضية اللبنانية، لممارسة نشاطنا تحت راية لبنانية كما نمارسها تحت الراية العربية والدولية لتحقيق النتائج ورفع اسم لبنان عاليا".
وفي الختام قال حمزة: لا أريد أن أزيد على المتحدثين، لكن عندي تمني ان تكون الموافقة على قرار تأسيس الإتحاد اللبناني لرياضات الجيت كون دو، قبل موعد البطولة العربية الاولى المفتوحة التي تستضيفها طرابلس الشهر المقبل، لتكون الفرحة فرحتين، بعد العناء الكبير الذي قدمناه وعانينا الكثير في وطننا الجريح لبنان من اجل تحقيق هذا المطلب المحق.