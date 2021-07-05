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قاليباف: لن يقبل الناس أي عذر منّا

قاليباف: لن يقبل الناس أي عذر منّا
الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف "لقد بدأ عهد جديد من الحكم وهذه فرصة فريدة ولن يقبل الشعب منا من اليوم أي عذر".

العالم - ايران

واضاف قاليباف اليوم الاثنين في مراسم تقديم رئيس القضاء الجديد : إن السيد رئيسي الذي أحدث تغييرا كبيرا بناء على وثيقة التغيير عبر جهودة ومثابرته بث الأمل والحيوية في المجتمع وأنا متأكد بناء على معرفتي بالسيد محسني إيجئي ومعرفته الدقيقة عن القضاء ، فإن هذه الحركة ستمضي بسرعة أكبر.

وتابع رئيس مجلس الشورى الإسلامي قائلا : إنه واقع مرير أننا نعيش اليوم في ظروف صعبة ، وهذه الظروف خاصة أكثر من أي وقت مضى ، خاصة للمحرومين والمضطهدين ، سواء من ناحية الاقتصاد والمستثمرين ، وكذلك المحرومين ، كلا الجانبين معرضان للضرر ، كما أن رأس المال الاجتماعي آخذ في التدهور وثقة الناس ليست في حالة جيدة ، وهذه حقيقة مريرة.

يتبع ..

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