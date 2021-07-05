لبنان.. الرياضي يتخطى الحكمة المنقوص ويبلغ نهائي دوري كرة السلة

العالم_لبنان

وخاض الحكمة المباراة الثالثة بخمسة لاعبين فقط في سابقة، بعدما تبين إصابة لاعبه مايك حداد بفيروس كورونا قبل بدء المباراة إضافة لغياب باقي اللاعبين جراء الخلاف مع الإدارة.

ونجح الأخضر بمجاراة الرياضي في النصف الأول، حيث جابه رجال جو مجاعص كتيبة جورج جعجع، وانتهى الربع الأول بنتيجة 27-24، ليتألق مارك خويري بوبو وكرستوف خليل في الربع الثاني، حيث تقدم الزوار لفترة قبل أن ينتهي النصف الأول لمصلحة أبناء المنارة، الذين فرضوا إيقاعهم في الربع الثالث بفضل الأداء الجماعي وتألق كافة اللاعبين، ليتوسع الفارق إلى 27 نقطة 85-58 قبل انطلاق الربع الأخير الذي خاضه الفريقان بعيدا عن الحذر والصلابة الدفاعية، لينهي الرياضي، الذي عمّق الفارق خلال الجزء الأخير إلى ثلاثين نقطة، المباراة بفارق 27 نقطة ويحجز مقعدًا في المشهد الختامي الذي ينطلق الأربعاء.

سجل أمير سعود 21 نقطة، وأضاف كل من البديل علي فرحات وجيرار حديديان 15 نقطة، وكريم زينون 14 نقطة، وجو أبي خرز 13 نقطة، ومارك خوري عشر نقاط.

بالمقابل، سجل مارك خويري بوبو 21 نقطة، وأضاف الواعد عمر الحاج 20 نقطة، وسجل كرستوف خليل 18 نقطة، ومايكل صدقة 12 نقطة إلى 11 متابعة واليوس سعادة 9 نقاط.

واستطاع لاعبو الحكمة إكمال المواجهة باللاعبين الخمسة دون أن يرتكب أحد منهم الأخطاء الخمسة الشخصية وبالتالي يضطر جو مجاعص لإكمال اللقاء منقوصًا.

العالم_لبنان