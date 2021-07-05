الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١
١٢:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

ما هو الاكثر خطورة؟ ارتداء الكمامة المستعملة او المشي دونها؟

ما هو الاكثر خطورة؟ ارتداء الكمامة المستعملة او المشي دونها؟
الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٥٩ بتوقيت غرينتش

تظهر الأبحاث الحديثة التي أجراها العلماء أنه من الأفضل المشي من دون كمامة بدلاً من ارتداء كمامة تم استخدامها.

العالم-صحة

خلص الخبراء في جامعة ماساتشوستس إلى أنه نتيجة للاستخدام المطول للكمامة، فإن هيكلها يشوه تماما.

نتيجة لذلك، تفقد الكمامة خصائصها الوقائية بل وتصبح خطيرة. بادئ ذي بدء، يرجع هذا إلى حقيقة أن البكتيريا التي يتم ترشيحها تبقى على الكمامة. خطر آخر هو التغيير في تدفق الهواء. عندما تسد وسائل الحماية، لا يبدأ الهواء بالمرور عبر الكمامة، بل من حولها، حسب موقع "ميديك فوروم".

ووفقًا للعلماء، فإن هذا يزيد من احتمالية الإصابة بفيروس كورونا عدة مرات، لأن بيئة مثل الكمامة الرطبة والمستعملة تجذب الفيروس التاجي وتعتبر أرضًا خصبة مثالية للعدوى.

تصنيف :

روابط ذات صلة

هل يمكن الاستغناء عن الكمامة بعد تلقي لقاح كورونا؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير خارجية قطر يزور بيروت

فريق فلسطيني يفوز بالمناقصة الدولية لإعادة إعمار مرفأ بيروت

تنظيم سري خلفه الإمارات لتسريب عقارات بالقدس للمستوطنين

تعرف على نبات سحري يقضي على كورونا

التربية السورية تعدل قواعد القبول في الدراسات العليا

دراسة.. الأسبرين قد يقلل من خطر الوفاة بالسرطان!