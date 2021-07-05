فيروز: طهران مستعدة لتزويد لبنان بالمشتقات النفطية

العالم - خاص العالم

وفي لقاء خاص مع قناة العالم سيبث لاحقا، قال السفير الايراني إن أميركا لا يحق لها التدخل في العلاقة بين ايران ولبنان، مشيرا الى أن قرار تصدير النفط يعود لقرار البلدين رغم التهديدات الأميركية.

حيث قال السفير الايراني :"لبنان يواجه تحديات صعبة على المستوى السياسي وموقفنا الرسمي هو ضرورة تشكيل الحكومة باسرع وقت ممكن، لكن على كل حال لا يحق للامريكان التدخل في العلاقة القائمة بين ايران ولبنان. الجمهورية الاسلامية من حيث انتاج البنزين والمشتقات النفطية والمازوت كل المقدمات جاهزة ومهيئة من الطرف الايراني في نهاية المطاف باننا والشعب اللبناني والحكومة اللبنانية وايضا القطاع الخاص في لبنان بامكانهم اتخاذ القرار رغم التهديدات الامريكية".