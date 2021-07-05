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السيد نصر الله: الهيمنة الأميركية حولت كل امكانات المنطقة لمصلحة العدو الإسرائيلي

السيد نصر الله: الهيمنة الأميركية حولت كل امكانات المنطقة لمصلحة العدو الإسرائيلي
الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكد الأمين العام لحزب الله في لبنان،السيد حسن نصر الله، أنه لا بد من تطوير المواجهة الاعلامية كما في المواجهة العسكرية.

العالم _ لبنان

واوضح الأمين العام لحزب الله ،في كلمته المتلفزة اليوم الاثنين، في مراسم افتتاح أعمال مؤتمر "فلسطين تنتصر"، ان الخطاب الإعلامي هو الذي يظهر ويبين ما يجري في الساحات والميادين الأخرى.

وأضاف السيد نصرالله، أن الخطاب الإعلامي الذي يجب أن نجدده هو في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والهيمنة الأميركية أي مواجهة المشروعين الأميركي والاسرائيلي في المنطقة.

وقال ان في هذه المواجهة لا يجوز تفكيك ساحات المواجهة؛ مشيرا ً إلى ان الكيان الصهيوني مرهون بوجوده وتكبره للمساندة الأميركية.

وتابع قائلا: ان الهيمنة الأميركية حولت كل الامكانات في المنطقة لمصلحة العدو الإسرائيلي.

واكد السيد نصر الله ان القوات الأميركية اليوم هي قوات إحتلال في العراق وكذلك في شرق الفرات؛ موضحا ان إعلام المقاومة يستند لانتصارات محوره وفرضه قواعد الاشتباك على الإسرائيلي والأميركي.

وصرح ان الخطاب الإعلامي في محور المقاومة يستند إلى حق شعب فلسطين بأرضه وسوريا بجولانها، وتابع نصر الله ان من أهم نقاط قوة اعلام محور المقاومة هي الصدق في نقل الخبر والوقائع والحقائق؛ مشيرا ً إلى ان اليوم في كيان العدو يصدقون اعلام المقاومة أكثر مما يصدقون قادتهم بسبب صدق وسائل اعلام محور المقاومة.

وقال الامين العام لحزب الله بان نحن لا نبالغ في أهدافنا وهذا من أهم عناصر قوة المقاومة، وعندما نتحدث عن إزالة الكيان الغاصب من الوجود نحن لا نتحدث فقط عن ذلك،و نعرف نقاط ضعف العدو لننفذ منها إلى الانتصار عليه.

يتبع...

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السيد نصر الله: الهيمنة الأميركية حولت كل امكانات المنطقة لمصلحة العدو الإسرائيلي

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