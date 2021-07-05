الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١
٠٢:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الصحة: ​​إنتاج لقاح كورونا سيرتفع ابتداء من سبتمبر المقبل

وزير الصحة: ​​إنتاج لقاح كورونا سيرتفع ابتداء من سبتمبر المقبل
الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي عن بدء الحقن العام للقاح كوف إيران بركت قريباً ، وقال ان الإنتاج الواسع للقاحات المحلية سيتسارع من أواخر أغسطس إلى أوائل سبتمبر".

العالم - ايران

وقال وزير الصحة سعيد نمكي اليوم الاثنين خلال زيارته لمستشفى مرداني في مدينة تبريز ان لقاح كفو ايران بركت جاهز للانتاج الواسع بطاقة ثلاثة ملايين جرعة شهريا وقد تم تسليم 320 ألف جرعة وسيجري ابتداء من هذا الأسبوع استخدام هذا اللقاح في برنامج التطعيم العام في البلاد.

واضاف الوزير نمكي ان لقاح باستوكوك ايضا سيدخل مرحلة الحقن ابتداء من الأسبوع المقبل.

كما حذر وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي من خطر تفشي الفيروس الهندي في البلاد ، وقال إن فيروس كورونا الهندي شديد العدوى ويهدد حدود ايران من الجنوب وجنوب شرق وشرق البلاد ومختلف المحافظات .

واليوم ، تم افتتاح 51 مشروعًا لجامعة تبريز للعلوم الطبية في 17 مدينة في محافظة أذربيجان الشرقية بتكلفة 700 مليار تومان في مراسم عبر الفيديو كونفرانس برعاية وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي في تبريز.

روابط ذات صلة

الصحة الايرانية تتسلم 40 مليون جرعة من لقاح 'بركت' شهريا بحلول الخريف

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دنيس روس وجيمس جيفري.. وإجترار إجراءات ترامب العقيمة ضد إيران

طبيب سوري يؤلف “أول سلسلة كتب بالعربية” للعلاج الفيزيائي

مطالبات حقوقية بتمكين لجنة أممية من زيارة السجون في الامارات

أزمة صامتة بين السعودية والإمارات.. وحسابات الربح والمصالح

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. ابعاد استهداف قوات الاحتلال الامريكي في سوريا

تركيا تستعد لإرسال 2000 عنصر من الجماعات المسلحة إلى أفغانستان