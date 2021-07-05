وزير الصحة: ​​إنتاج لقاح كورونا سيرتفع ابتداء من سبتمبر المقبل

العالم - ايران

وقال وزير الصحة سعيد نمكي اليوم الاثنين خلال زيارته لمستشفى مرداني في مدينة تبريز ان لقاح كفو ايران بركت جاهز للانتاج الواسع بطاقة ثلاثة ملايين جرعة شهريا وقد تم تسليم 320 ألف جرعة وسيجري ابتداء من هذا الأسبوع استخدام هذا اللقاح في برنامج التطعيم العام في البلاد.

واضاف الوزير نمكي ان لقاح باستوكوك ايضا سيدخل مرحلة الحقن ابتداء من الأسبوع المقبل.

كما حذر وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي من خطر تفشي الفيروس الهندي في البلاد ، وقال إن فيروس كورونا الهندي شديد العدوى ويهدد حدود ايران من الجنوب وجنوب شرق وشرق البلاد ومختلف المحافظات .

واليوم ، تم افتتاح 51 مشروعًا لجامعة تبريز للعلوم الطبية في 17 مدينة في محافظة أذربيجان الشرقية بتكلفة 700 مليار تومان في مراسم عبر الفيديو كونفرانس برعاية وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي في تبريز.