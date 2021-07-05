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اشتية يحمل الاحتلال المسؤولية عن صحة الأسير أبو عطوان

اشتية يحمل الاحتلال المسؤولية عن صحة الأسير أبو عطوان
الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

حمل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير غضنفر أبو عطوان، معتبرا أن بلدة بيتا تشكل نموذجا يحتذى في المقاومة الشعبية القادرة على حماية الأرض.

العالم _ فلسطين

وحيا اشتية خلال جلسة للحكومة الفلسطينيين في بلدة بيتا الذين تمكنوا بصمودهم وتضحياتهم من إجبار المستوطنين على الرحيل عن أرضهم في جبل صبيح، معتبرا أن بيتا أصبحت أيقونة نضال، ونموذجا يحتذى في المقاومة الشعبية القادرة على حماية ارضنا من المشاريع الاستيطانية.

وحمل اشتية السلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة الأسير أبو عطوان المضرب عن الطعام منذ 62 يوما وطالب بسرعة الإفراج عنه، كما حمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياة المحامي في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فريد الأطرش الذي أُدخل إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب تدهور حالته الصحية عقب اعتقاله من قبل القوات الاحتلال على حاجز الكونتينر أمس الأول.

وأدان اشتية ما تقوم به الحكومة الاحتلال الجديدة من تكثيف مخططاتها الاستيطانية ومواصلتها هدم المنشآت ومساكن المواطنين في حي البستان ووادي حلوة في سلوان، وتضييق الخناق على أهالي الشيخ جراح، إضافة لانتهاكات المستوطنين المستمرة لحرمة المسجد الأقصى، مطالبا بوقف تلك الانتهاكات.

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