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رئيس الوزراء البريطاني يعلن قرارا جديدا بشأن ارتداء الكمامة

رئيس الوزراء البريطاني يعلن قرارا جديدا بشأن ارتداء الكمامة
الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الاثنين، أن ارتداء الكمامة لن يكون إلزاميا في الأماكن العامة المغلقة في البلاد اعتبارا من الـ19 من يوليو.

العالم-اوروبا

وقال بوريس جونسون خلال مؤتمر صحفي: "سنضع حدا للإلزامية القانونية لارتداء الكمامة".

كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني أيضا إنهاء الزامية التباعد الاجتماعي، وتابع قائلا: "سنبتعد عن القيود القانونية ونسمح للناس باتخاذ قراراتهم المستنيرة بشأن كيفية إدارة الفيروس".

وتثير الإجراءات التي أعلنها جونسون الجدل مع تفش جديد للوباء بسبب متحور دلتا شديد العدوى.

ودعت الجمعية الطبية البريطانية خلال عطلة نهاية الأسبوع الحكومة إلى الإبقاء على بعض القيود بسبب الزيادة "المقلقة" في عدد الإصابات التي باتت تقترب في الأيام الأخيرة من حدود 30 ألف إصابة يومية.

وكان من المقرر رفع تلك القيود في 21 يونيو غير أن هذا الموعد أرجئ شهرا بسبب انتشار متحور دلتا الشديد العدوى والذي بات يمثل حاليا غالبية حالات الإصابة الجديدة في المملكة المتحدة.

وأتاح برنامج التطعيم الذي أطلق في ديسمبر 2020 تقديم جرعتي لقاح كورونا لنحو 64% من السكان البالغين.

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