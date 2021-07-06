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الصحة السورية تكشف آخر تطورات ’كورونا’ في البلاد

الصحة السورية تكشف آخر تطورات ’كورونا’ في البلاد
الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم محافظات البلاد وشفاء 6 حالات ووفاة حالتين من الإصابات المسجلة بالفيروس.

العالم - سوريا

وأوضحت الوزارة في بيان، أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 25686 شفيت منها 21856 وتوفيت 1889 حالة.

وتوزعت الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة ليوم الاثنين 5-7-2021 :

الإصابات : ١٣ في حلب

١٢ في دمشق

٣ في حماة

٢ في اللاذقية

٢ في حمص

١ في طرطوس

الشفاء :

٢ في اللاذقية

١ في دمشق

١ في ريف دمشق

١ في حلب

١ في القنيطرة

الوفاة :

١ في حلب

١ في حمص

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار من العام الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

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