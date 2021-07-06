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مساعد وزير الصحة: لا نقص في الامكانيات لمواجهة موجة كورونا الخامسة

مساعد وزير الصحة: لا نقص في الامكانيات لمواجهة موجة كورونا الخامسة
الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

 اكد مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني قاسم جان بابائي عدم وجود نقص في الامكانيات الطبية لمواجهة الموجة الخامسة لفيروس كورونا.

العالم - ايران

وقال جان بابائي في تصريح له الاثنين خلال تفقده مراكز طبية في مدينة مراغة: لا يوجد نقص من ناحية توفير الامكانيات الطبية في مستشفيات البلاد لمواجهة موجة كورونا الخامسة ومعالجة المصابين بالمرض.

واضاف: رغم بدء الموجة الخامسة لفيروس كورونا وزيادة عدد المدن الحمراء فان المراكز الطبية على استعداد لتقديم الخدمات للمرضى.

وتابع مساعد وزير الصحة: لقد شهدنا للاسف خلال الايام الاخيرة وفي المحافظات الجنوبية للبلاد بدء الموجة الخامسة لمرض كورونا وكانت هنالك زيادة في عدد المرضى الميدانيين والراقدين في المستشفيات في بعض مناطق البلاد.

وقال: سيتم بذل الجهود كما في الموجة الرابعة لفيروس كورونا كي لا يكون هنالك نقص في الامكانيات الطبية في المستشفيات لمواجهة هذا المرض.

واكد بان عدد المدن الحمراء سيزداد خلال الايام القادمة في حال عدم الالتزام بالتوصيات الصحية.

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