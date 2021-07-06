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تقنية جديدة في واتسآب تحافظ على باقة الإنترنت لديك

تقنية جديدة في واتسآب تحافظ على باقة الإنترنت لديك
الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

يختبر تطبيق التراسل الفوري "واتساب" حالياً تقنية جديدة تعمل على المحافظة على باقة الإنترنت لدى المستخدمين.

العالم - العالم الرقمي

وتحمل الميزة الجديدة إسم "Video Upload Quality" (جودة تحميل الفيديو)، والتي تتيح للمستخدمين مشاركة مقاطع الفيديو بجودة عالية، وهي قيد التطوير حاليا.

وسيتم إتاحة الميزة الجديدة في التحديثات القادمة، كما تم طرحها حالياً كجزء من نسخة الإصدار التجريبي رقم "2.21.14.6"، وفق 3 خيارات وهي "Auto، Best Quality،Data Saver".

و الثالث هو "Data Saver" (موفر البيانات)، فيجب تفعيله في إعدادات "أندرويد" ويسمح بتطبيق "واتسآب" بضغط مقاطع الفيديو قبل إرسالها.

يأتي هذا بعدما أعلن تطبيق "واتسآب" مؤخرا عن اختباره ميزة خصوصية جديدة، تتيح لمستخدميه إرسال وسائط لديها القدرة على الاختفاء بمجرد رؤية المتلقي للرسالة.

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