وفـاة 4 مصريين حرقاً في قبرص.. وهذه تفاصيل الواقعة!

العالم - حوادث

وشكلت وزارة الخارجية المصرية، غرفة عمليات للتواصل مع المسؤولين بقبرص؛ لمتابعة كل التطورات ذات الصلة.

ويجرى حالياً فحص مكان الحادث وملابساته، تمهيداً لإنهاء كل الإجراءات لنقل جثامين المتوفين المصريين إلى مسقط رأسهم بمحافظة المنيا.

وأوضح أقارب المتوفين، أن صاحب المزرعة طلب من الضحايا مغادرة المكان بعد اندلاع الحرائق، قبل أن يستقلوا شاحنة صغيرة محاولين الخروج من المنطقة المشتعلة لكن النيران لاحقتهم.

ولفتوا إلى أن والدي ثلاثة من الضحايا لا يعلمون حتى الآن بوفـاتهم حرقاً، مشيرين إلى أنه كان مقرراً عودتهم في أكتوبر المقبل بعد الانتهاء من عملهم في المزرعة.