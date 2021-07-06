"الغرغرينا"..اعراض مرض السكري التي تظهر على البشرة!

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وحسب ما ذكره موقع healthline تؤثر الغرغرينا عادة على أصابع القدم والأطراف و يمكن أن يؤثر أيضًا على عضلاتك أو أعضائك وتتميز هذه الحالة عمومًا بـــتغير لون الجلد ، والشعور بالخدر ، والتكوين غير المعتاد للإفرازات أو القيح.

ما هي العلاقة بين مرض السكري والغرغرينا؟

إذا كنت مصابا بداء السكري ، فيزيد خطر إصابتك بالغرغرينا و يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تلف الأعصاب ، مما قد يؤدي إلى فقدان الإحساس في المنطقة المصابة هذا يمكن أن يسهل عليك الإصابة.

يمكن أن يؤثر ارتفاع نسبة السكر في الدم أيضا على الأوعية الدموية ويحد من تدفق الدم إلى قدميك هذا يسبب سلسلة من ردود الفعل إذا كانت قدميك لا تحصلان على ما يكفي من الدورة الدموية ، فإن خلايا مكافحة العدوى تشق طريقها إلى قدميك أقل، إذا لم يكن لديك ما يكفي من هذه الخلايا في المنطقة ، فإن أي جروح تصاب بها قد تستغرق وقتا أطول للشفاء أي جروح محتملة هي أيضًا أكثر عرضة للإصابة.

عوامل الخطر الأخرى للنظر فيها

أنت أكثر عرضة للإصابة بالغرغرينا إذا كنت تعاني من حالة طبية كامنة تؤثر على الدورة الدموية وهناك العديد من الحالات التي تؤثر على الأوعية الدموية ويمكن أن تزيد من خطر إصابتك ، مثل مرض السكري. تشمل الشروط الأخرى:

-مرض الشرايين الطرفية.

-تصلب الشرايين.

-ظاهرة رينود.

إذا كنت قد خضعت مؤخرًا لعملية جراحية أو تعرضت لإصابة رضحية ، فأنت أيضًا في خطر متزايد للإصابة بالغرغرينا.

يمكن أن تصبح العدوى البسيطة لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أكثر خطورة وتؤدي إلى الغرغرينا، ويمكن أن يكون سبب ضعف جهاز المناعة:

-داء السكري.

-العلاج الكيميائي.

-فيروس العوز المناعي البشري.

-سوء التغذية.

-فشل كلوي.

-أن تكون قد تجاوزت الستين من العمر.