الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١
٠٥:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

أستاذة أزهرية تدعو لتنظيم النسل والاكتفاء بطفلين

أستاذة أزهرية تدعو لتنظيم النسل والاكتفاء بطفلين
الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

قالت أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر في مصر، إلهام شاهين، إنه يجوز للزوجين الاكتفاء بطفلين، لكن دون نية تحديد النسل.

العالم-مصر

وأشارت في حديث لموقع "صدى البلد" المحلي، إلى أن تنظيم النسل مباح، ولا يجوز للدولة إصدار أي قانون لتحديده.

ولفتت إلى أن الحديث النبوي الذي يحض على الزواج والتناسل لا يحدد عددا من الأنباء، وإن واحدا يعدّ من التكاثر الوارد في الحديث، على حد قولها.

وأضافت أنه يجب توعية المجتمع حول خطورة كثرة الإنجاب، عبر الفضائيات، والدروس، واللقاءات التوعوية.

وخلال افتتاحه مجمعا طبيا في محافظة الإسماعيلية، شباط/ فبراير الماضي، حذر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأسر من إنجاب أكثر من طفلين، قائلا إن تكلفة ذلك ستكون باهظة.

وبحسب السيسي، فإن "معدل نمو السكان يجب أن يتناسب مع الموارد المتاحة للدولة"، وتابع بأن زيادة السكان بشكل كبير ستؤثر سلبا على كل القطاعات، مشيرا إلى أن الحكومة تحتاج تريليون دولار لتتناسب مع الزيادة السكانية.

روابط ذات صلة

'مصر مش بخير' هاشتاج تصدر الترند عقب إعدام السلطات لطالب معتقل

8 أعوام علی الإطاحة بالرئيس المصري المنتخب؛ محمد مرسي

مصر.. النيابة تحيل 4 مسؤولين للمحاكمة العاجلة

مصر.. دعوى ضد شيخ الأزهر بسبب القرضاوي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. السيد نصرالله يطلق المعادلة الاقليمية لحماية القدس

البرلمان التونسي يعاقب نائبين اعتديا على عبير موسى

أستاذة أزهرية تدعو لتنظيم النسل والاكتفاء بطفلين

تصدير 214 الف طن من السلع الى العراق

موقف إيران من الاتفاق النووي لن يتغير مع تغيير الحكومة

البرازيل تتأهل إلى نهائي كوبا أمريكا بهدف في بيرو