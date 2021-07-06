أستاذة أزهرية تدعو لتنظيم النسل والاكتفاء بطفلين

العالم-مصر

وأشارت في حديث لموقع "صدى البلد" المحلي، إلى أن تنظيم النسل مباح، ولا يجوز للدولة إصدار أي قانون لتحديده.

ولفتت إلى أن الحديث النبوي الذي يحض على الزواج والتناسل لا يحدد عددا من الأنباء، وإن واحدا يعدّ من التكاثر الوارد في الحديث، على حد قولها.

وأضافت أنه يجب توعية المجتمع حول خطورة كثرة الإنجاب، عبر الفضائيات، والدروس، واللقاءات التوعوية.



وخلال افتتاحه مجمعا طبيا في محافظة الإسماعيلية، شباط/ فبراير الماضي، حذر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأسر من إنجاب أكثر من طفلين، قائلا إن تكلفة ذلك ستكون باهظة.



وبحسب السيسي، فإن "معدل نمو السكان يجب أن يتناسب مع الموارد المتاحة للدولة"، وتابع بأن زيادة السكان بشكل كبير ستؤثر سلبا على كل القطاعات، مشيرا إلى أن الحكومة تحتاج تريليون دولار لتتناسب مع الزيادة السكانية.