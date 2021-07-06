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صيد ثمين يقع في قبضة الجيش العراقي بمحافظة الانبار

صيد ثمين يقع في قبضة الجيش العراقي بمحافظة الانبار
الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، الاثنين، عن اعتقال مسؤول "المنصة الاعلامية لتنظيم "داعش" الارهابي اثناء محاولته دخول قضاء هيت في محافظة الانبار غرب البلاد.

العالم - العراق

وقالت الاستخبارات في بيان، إنه "بمعلومات استخبارية دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع- قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات الجزيرة - والتي اكدت تواجد احد الارهابيين المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب والذي يشغل منصب مسؤول المنصة الاعلامية لعصابات داعش الارهابية ومروج اعمالها الارهابية في مواقع التواصل الاجتماعي ووالد أحد الارهابيين الخطرين وكان ينوى الدخول الى قضاء هيت".

وأضاف أنه "على اثر ذلك توجهت مفارز الاستخبارات العسكرية في لواء المشاة ٢٩ وقوة من اللواء المذكور وبعد متابعة تحركاته بدقة تم نصب كمين محكم له في سيطرة الشهيد محمد الكروي مدخل قصاء هيت بالانبار، وتتمكن من القاء القبض عليه".

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