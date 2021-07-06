"طالبان" ستقدم خطة سلام مكتوبة للحكومة الأفغانية الشهر المقبل

العالم-افغانستان

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إنه "سيتم التعجيل بمحادثات السلام في الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن تدخل مرحلة مهمة، ستتعلق بخطط السلام"، مضيفا أنه "من المحتمل أن يستغرق الأمر شهرا للوصول إلى تلك المرحلة عندما يتبادل الجانبان خطتهما المكتوبة للسلام".

ولفت مجاهد إلى أن أحدث جولة من المحادثات مرت بمنعطف حاسم، وقال "على الرغم من أن طالبان لديها اليد العليا في ساحة القتال إلا أنها جادة للغاية بشأن المحادثات والحوار".

من جهتها أكدت ناجية أنواري المتحدثة باسم وزارة شؤون السلام في الحكومة الافغانية أن المحادثات استؤنفت، مشيرة إلى أنه "من الصعب توقع أن طالبان ستزودنا بوثيقة مكتوبة لخطة سلام في غضون شهر لكن لنكن إيجابيين.. نأمل أن يقدموها لفهم ما يريدون".