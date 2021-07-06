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شاهد: السفارة الأميركية في بغداد تعلن القضاء على ’تهديد جوي’

الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت السفارة الأميركية في بغداد، اليوم الثلاثاء، أن المنظومة الدفاعية في مجمع السفارة قضت على ما وصفته بـ "تهديد جوي".

العالم - العراق

وقالت السفارة في بيان نشر على موقع الفيسبوك: "في وقت مبكر من صباح يوم 6 يوليو/ تموز، تَفعلت المنظومة الدفاعية في داخل مجمع السفارة الأمريكية في بغداد وقضت على تهديد جوي".

وتابعت: "نحن نعمل مع شركائنا العراقيين على التحقيق، وكذلك سنواصل اتخاذ جميع التدابير المناسبة واللازمة لحماية سلامة موظفينا ومنشآتنا".


وليل الإثنين/ الثلاثاء، أسقطت القوات الأميركية في العراق ليل الإثنين-الثلاثاء طائرة مسيّرة مفخّخة أثناء تحليقها فوق سفارة الولايات المتّحدة في بغداد، وذلك بعد ساعات من هجوم صاروخي استهدف قاعدة تضمّ جنوداً أميركيين.

وأطلقت أنظمة الدفاع الجوي الأميركية (سي رام)، صواريخ ليل الإثنين الثلاثاء في سماء العاصمة العراقية، في حين أكّدت أمنية عراقية أنّ هذه الصواريخ اعترضت الطائرة المسيّرة المفخّخة.

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شاهد: السفارة الأميركية في بغداد تعلن القضاء على ’تهديد جوي’