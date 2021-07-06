مصادر: "أوكيو" العمانية تدرس بيع وحدتها للحفر

العالم-عمان

وقالت ثلاثة مصادر مُطَّلِعة، رافضة الكشف عن هويتها لكون الأمر غير مُعلن، إن البيع المحتمل للشركة العلميات الوسيطة جزء من خطة أوسع لتسييل استثمارات تابعة لـ"أوكيو".

ولفت أحد المصادر، إلى أن المفاوضات في مرحلة مبكرة، وأن الشركة الحكومية ربما تقرر القيام بتخارج جزئي فحسب من خلال طرح أسهم الشركة في البورصة العمانية.

ولم ترد "أوكيو" حتى الآن على طلب للتعليق. ولم ترد "أبراج لخدمات الطاقة" أيضاً على طلب للتعقيب.

وكان من المقرر أن تتخارج "أوكيو" من الشركة جزئيا، من خلال طرح عام أولي في عام 2015.

وأطلقت السلطنة العام الماضي، خطة مالية جديدة، لتنهي الاعتماد على عائدات النفط الخام.

وحققت "أبراج" أرباحا معدلة، قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بلغت حوالي 90 مليون دولار، وفقاً للمعلومات الواردة في نشرة سندات "أوكيو"، في أبريل/نيسان، التي ذكرت أن "أبراج" أصل غير أساسي.

وتعتزم "أوكيو" جمع رأس المال عن طريق بيع حصص الأسهم أو طروحات عامة اولية أو بيع وحدات كاملة للمستثمرين.