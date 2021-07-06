الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١
٠٧:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر: "أوكيو" العمانية تدرس بيع وحدتها للحفر

مصادر:
الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

كشفت مصادر أن "أوكيو"، وهو شركة الطاقة الحكومية في سلطنة عمان، تدرس بيع وحدة الحفر الخاصة بها "أبراج لخدمات الطاقة"، في الوقت الذي تسعى فيه السلطنة إلى دعم أوضاعها المالية في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط، العام الماضي.

العالم-عمان

وقالت ثلاثة مصادر مُطَّلِعة، رافضة الكشف عن هويتها لكون الأمر غير مُعلن، إن البيع المحتمل للشركة العلميات الوسيطة جزء من خطة أوسع لتسييل استثمارات تابعة لـ"أوكيو".

ولفت أحد المصادر، إلى أن المفاوضات في مرحلة مبكرة، وأن الشركة الحكومية ربما تقرر القيام بتخارج جزئي فحسب من خلال طرح أسهم الشركة في البورصة العمانية.

ولم ترد "أوكيو" حتى الآن على طلب للتعليق. ولم ترد "أبراج لخدمات الطاقة" أيضاً على طلب للتعقيب.

وكان من المقرر أن تتخارج "أوكيو" من الشركة جزئيا، من خلال طرح عام أولي في عام 2015.

وأطلقت السلطنة العام الماضي، خطة مالية جديدة، لتنهي الاعتماد على عائدات النفط الخام.

وحققت "أبراج" أرباحا معدلة، قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بلغت حوالي 90 مليون دولار، وفقاً للمعلومات الواردة في نشرة سندات "أوكيو"، في أبريل/نيسان، التي ذكرت أن "أبراج" أصل غير أساسي.

وتعتزم "أوكيو" جمع رأس المال عن طريق بيع حصص الأسهم أو طروحات عامة اولية أو بيع وحدات كاملة للمستثمرين.

روابط ذات صلة

السفير الايراني في مسقط يلتقي وزير التجارة والصناعة العماني

تكريم ناشط عماني لريادته في الثقافة الرضوية

سلطان عُمان يهنئ الرئيس الإيراني الجديد

ايران وعمان يناقشان القضايا ذات الاهتمام المشترك 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إعلام مصر: إثيوبيا تدق طبول الحرب ببدء الملء الثاني للسد

واشنطن بوست: خطوة هامة في قضية تورط السعودية في هجمات 11 سبتمبر

خبير عسكري: استهداف القوات الامريكية بسوريا تم من مكان قريب من قاعدتها

العثور على الصندوق الأسود لطائرة الجيش الفلبيني المنكوبة

السلطة الفلسطينية تفصل موظفة في سفارتها بلشبونة لإدانتها اغتيال بنات

القاهرة تعلن.. رفض مصري سوداني "قاطع" لبدء الملء الثاني لسد النهضة