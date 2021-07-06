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الامن الداخلي الايراني يعتقل عناصر خلية ارهابية جنوب البلاد

الامن الداخلي الايراني يعتقل عناصر خلية ارهابية جنوب البلاد
الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

اعلنت قوى الامن الداخلي في الجمهورية الاسلامية الايرانية عن تفكيك خلية ارهابية في محافظات البلاد الجنوبية واعتقال عناصرها الرئيسية.

العالم - ايران

يتبع...

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الامن الداخلي الايراني يعتقل عناصر خلية ارهابية جنوب البلاد