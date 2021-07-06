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السلطة الفلسطينية تفصل موظفة في سفارتها بلشبونة لإدانتها اغتيال بنات

السلطة الفلسطينية تفصل موظفة في سفارتها بلشبونة لإدانتها اغتيال بنات
الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

أقدمت سفارة السلطة في العاصمة البرتغالية لشبونة، على فصل الموظّفة في السّفارة شهد وادي بسبب موقفها المندد باغتيال المعارض السياسي نزار بنات.

العالم - فلسطين

وقال والد شهد فاروق وادي، على حسابه على الفيس بوك: إن ابنته التي تعمل في السفارة منذ 11 عاماً أُبلغت بقرار الفصل الذي اتخذه وزير الخارجية رياض المالكي بعد أيام من توقيعها على عريضة تدين فيها عمليات التصفية والتنكيل التي راح ضحيتها الشّهيد نزار بنات.

وأشار وادي إلى أن شهد مارست حقها الأخلاقي في إدانة القتلة الذين يمارسون عمليات التنكيل ضدّ أبناء شعبهم ممن يواجهون عدوًا شرسًا يسيمهم كلّ أشكال الموت والاضطهاد.

وعدّ وادي أن الصّمت على الممارسات الخاطئة يهدف إلى ترويض شعبنا للخضوغ والاستكانة أمام بطش عدو شرس يحتل أرضنا.

يذكر أن شهد وادي هي الحالة الثانية التي يتم فيها فصل موظفين إثر انتقادهم عملية اغتيال المعارض السياسي بنات بعد قرار فصل وزير الثقافة السابق إيهاب بسيسو من رئاسة المكتبة الوطنية.

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السلطة الفلسطينية تفصل موظفة في سفارتها بلشبونة لإدانتها اغتيال بنات

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