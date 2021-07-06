الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١
٠٩:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

ليبيا..قطع الكهرباء عن مدرج طائرة الدبيبة

ليبيا..قطع الكهرباء عن مدرج طائرة الدبيبة
الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

أكد الناطق باسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة في تصريح للقدس العربي أن رئيس الحكومة قد غادر مدينة طبرق الليبية الواقعة شرق البلاد ، بعد فشل اقرار الميزانية العامة للدولة خلال جلسة مجلس النواب الاثنين .

العالم - ليبيا

وأكد مصدر خاص للقدس العربي أن طائرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد غادرت دون أضواء ، عقب قيام مجهولين بقطع التيار الكهربائي عن المدرج الخاص بالطائرات .

وتابع المصدر أن مجموعة من السيارات قامت بإنارة المدرج لكي يتمكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية من مغادرة مطار المدينة والاقلاع بالطائرة .

يذكر أن مجلس النواب قد قام بتقديم مجموعة من الانتقادات لعمل الحكومة بشكل عام رغم كون الجلسة مخصصة لمناقشة بند الميزانية العامة للدولة، وقد اتهم العديد من المتتبعين البرلمان بالقيام باستفزاز الحكومة .

وقد عقد مجلس النواب الليبي في طبرق أمس الاثنين جلسته الخامسة لمناقشة الميزانية العامة للدولة لعام 2021 ، في جلسة دعا اليها المجلس رسميا بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووفد رفيع المستوى من أهم الوزراء في الحكومة .

وخلال النقاشات في الجلسة قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن مشروع الميزانية العامة لن يعرض خلال جلسة مجلس النواب الإثنين ، مضيفا خلال حديثه في الجلسة، أن لجنة المالية ستجتمع الثلاثاء مع وزير المالية خالد المبروك

روابط ذات صلة

ليبيا: الدبيبة يعلن ان حكومته ستجري تغييرات في وزارة الدفاع

الدبيبة: سنغلق حدودنا مع تونس لأسبوعين

الدبيبة يدعو الاطراف الليبية لتقديم تنازلات لاجراء الانتخابات في موعدها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المتحدث باسم الحكومة يؤكد حصول تقدم في المفاوضات مع السعودية

الرئيس روحاني : ميناء جابهار سيربط بالشبكة العامة السكك الحديدية في البلاد

ايران تنجح في انتاج خيوط البوليستر المضادة للبكتيريا

الجيش الايراني يقدم خدمات الاغاثة الى سكان محافظة سيستان وبلوشستان

صنعاء: تصعيد العدوان بالبيضاء يكشف زيف التصريحات الأمريكية

رئيس الارکان يبحث مع قادة الحرس الثوري الاحداث في محيط ایران