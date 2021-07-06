ليبيا..قطع الكهرباء عن مدرج طائرة الدبيبة

العالم - ليبيا

وأكد مصدر خاص للقدس العربي أن طائرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد غادرت دون أضواء ، عقب قيام مجهولين بقطع التيار الكهربائي عن المدرج الخاص بالطائرات .

وتابع المصدر أن مجموعة من السيارات قامت بإنارة المدرج لكي يتمكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية من مغادرة مطار المدينة والاقلاع بالطائرة .

يذكر أن مجلس النواب قد قام بتقديم مجموعة من الانتقادات لعمل الحكومة بشكل عام رغم كون الجلسة مخصصة لمناقشة بند الميزانية العامة للدولة، وقد اتهم العديد من المتتبعين البرلمان بالقيام باستفزاز الحكومة .

وقد عقد مجلس النواب الليبي في طبرق أمس الاثنين جلسته الخامسة لمناقشة الميزانية العامة للدولة لعام 2021 ، في جلسة دعا اليها المجلس رسميا بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووفد رفيع المستوى من أهم الوزراء في الحكومة .

وخلال النقاشات في الجلسة قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن مشروع الميزانية العامة لن يعرض خلال جلسة مجلس النواب الإثنين ، مضيفا خلال حديثه في الجلسة، أن لجنة المالية ستجتمع الثلاثاء مع وزير المالية خالد المبروك