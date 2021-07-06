هذا ما دار في لقاء بن حبتور برئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

العالم-اليمن

ورحب رئيس الوزراء في حكومة اانقاذ الوطني في مستهل اللقاء برئيس اللجنة والوفد المرافق له، مؤكداً على عمق علاقات التعاون بين اليمن واللجنة والذي تزايد بصورة كبيرة خلال فترة العدوان والحصار الأمريكي السعودي منذ ست سنوات ونيف.

وأشاد بالأدوار المتميزة والتدخلات الكبيرة للجنة على الصعيد الإنساني وإسهامها الحيوي في التخفيف من معاناة الشعب اليمني جراء العدوان والحصار.

واستعرض بن حبتور الوضع الإنساني الراهن والتحديات الكبيرة التي يواجهها المواطنين وطبيعة احتياجاتهم الإنسانية التي تشهد زيادة سيما ما يتعلق بدعم قطاعي الصحة والمياه والبيئة.

وتم في اللقاء بحضور نائب رئيس الوزراء لشئون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان ووزراء الشئون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع والإدارة المحلية علي القيسي والصحة الدكتور طه المتوكل والمياه والبيئة المهندس عبدالرقيب الشرماني والدولة أحمد القمع، مناقشة نشاط اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتدخلاتها الإنسانية وأولوياتها للفترة المقبلة بما ينسجم مع الأولويات الماثلة على المستويين الحكومي والمجتمعي خاصة في القطاعات المتصلة مباشرة بجوانب الحياة اليومية للشعب اليمني كالصحة العامة والمياه.

وأكد اللقاء الذي ضم القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي ونائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات عبدالقادر الشامي، أهمية التركيز على العمل المشترك لمعالجة أي اختلالات أثناء تنفيذ مشاريع اللجنة لتحقيق الاستفادة المثلى منها في خدمة الشعب اليمني، وتعزيز الدور المحوري للجنة بشأن ملف الأسرى في ظل المبادرات المتكررة للطرف الوطني الساعية لمعالجة هذا الملف بصورة شاملة بخلاف علاقات التعاون بين اللجنة والهلال الأحمر اليمني.

وجرى خلال اللقاء تسليم تقرير وزارة حقوق الإنسان لرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول الإنتهاكات الجسيمة التي ارتكبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي للقانون الإنساني في اليمن، بما في ذلك الأسرى بتواطؤ من المجتمع الدولي.

وقد عبر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن سعادته بزيارة اليمن وأمله في أن يحل السلام ربوعه بما يمثله من عامل أساسي على طريق إنهاء معاناة اليمنيين الكبيرة.

ولفت إلى أهمية النشاط المشترك بين حكومة الإنقاذ ومكتب اللجنة خلال هذه الفترة الحرجة وضرورة معالجة التحديات وتحديد أولويات العمل.

وأشار بيتر ماورير إلى حجم معاناة المواطنين التي لمسها خلال الزيارة وانعكاساتها على مناحي الحياة وفي مقدمتها الاحتياجات المعيشية والصحية.

وأكد حاجة الشعب اليمني للكثير من الدعم وزيادة حجم التدخلات العاجلة كضرورة في ظل الوضع الراهن، لافتاً إلى حرص اللجنة على توطيد دورها الإنساني فيما يخص ملف الأسرى، ودعم كافة الجهود في هذا الإطار.

وذكر أنه سيقوم بعرض حقيقة الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب اليمني على المانحين كما شاهده على الواقع مع حثهم على المزيد من الدعم لتنفيذ عدد أكبر من المشاريع خاصة المرتبطة بالصحة والمياه.

شارك في اللقاء كبير موظفي مكتب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر فريدريكا دوباكسيور ومنسق عمليات اللجنة الدولية في الشرق الأوسط والأدنى يوهانس بروير ورئيس بعثة اللجنة بصنعاء كاترينا رتز ومساعدتها فاطمة اليماني.