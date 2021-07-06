الجيش الايراني يقدم خدمات الاغاثة الى سكان محافظة سيستان وبلوشستان

العالم - ايران

اثر الجفاف الأخير وبدء الموجة الخامسة من انتشار فيروس كورونا في البلاد، لا سيما مشكلة شحة المياه في المحافظات الجنوبية الشرقية، اوعز اللواء عبدالرحيم موسوي القائد العام للجيش الى قائد القوة البرية العميد كيومرث حيدري القائد الميداني لمكافحة كورونا بتقديم خدمات الاغاثة الى سكان محافظة سيستان وبلوشستان، لا سيما الاسراع في توفير المياه.

يذكر ان وحدات الجيش الايراني قدمت في السابق الخدمات الى سكان المحافظة من خلال إنشاء مستشفيات ميدانية متنقلة وتقديم المساعدة في حوادث السيل وغيرها من الحوادث.