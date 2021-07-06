محادثات ’أستانا’ 16.. الأجندات والحضور بشأن الازمة السورية

العالم - سوريا

وأكدت وزارة الخارجية الكازاخية في بيان، مشاركة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن في الاجتماع المقرر، وجاء فيه "المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن أكد مشاركته في الاجتماع المقبل المقرر في 7 و 8 يوليو الحالي".

وبحسب وزارة الخارجية، فإنه "في الاجتماع الدولي المقبل حول سوريا، سيرأس الوفد الروسي مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، والجانب الإيراني كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي، فيما يمثل الجانب التركي نائب وزير الخارجية سادات أونال، على حين يترأس وفد "المعارضة السورية" أحمد طعمة وعن وفد الحكومة السورية معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان".

ومن المقرر عقد هذا الحدث ضمن تدابير الحجر الصحي، ونظرا للوضع الوبائي المنتشر (كورونا) في مدينة نور سلطان، فإن عدد المشاركين في الاجتماع سيكون محدودا، بحسب بيان الخارجية.

من جهته قال معاون وزير الخارجية والمغتربين ورئيس الوفد السوري إلى المحادثات أيمن سوسان في تصريح لـ"الوطن"، إن "أجندة وفد الجمهورية العربية السورية ستتركز على الرسالة التي وجهها السوريون خلال الانتخابات الرئاسية، برفض أي تدخل بالشأن السوري وتمسكهم باستقلاليتهم وسيادة بلادهم وأن مستقبل سوريا هو حق حصري للسوريين، وكذلك على إنهاء الاحتلال، والممارسات الإجرامية التي يقوم بها النظام التركي في سوريا".

في حين كشفت المعارضة السورية، أن مسألة استمرار المعابر الإنسانية بتقديم المساعدات ستكون حاضرة على رأس أجندة اجتماعات "أستانة-16" بالعاصمة الكازاخية نور سلطان. حسب وكالة "الاناضول".