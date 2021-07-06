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إيران تستعيد أكثر من 270 أثرا تاريخيا قيما

إيران تستعيد أكثر من 270 أثرا تاريخيا قيما
الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

أكد وزير التراث الثقافي والسياحة والأعمال اليدوية الإيراني علي أصغر مؤنسان، استعادة الكثير من الآثار والأشياء التاريخية المهربة إلى الخارج من ضمنها من أميركا.

العالم - إيران

وقال مؤنسان في تصريح له اليوم الثلاثاء: أينما تكون هنالك آثار تاريخية مهربة إلى الخارج سنقوم بمتابعتها وإعادتها إلى البلاد.

وأضاف: إن قسما من الآثار الإيرانية الموجودة في الخارج كانت قد أخرجت بصورة رسمية وقبل انعقاد المعاهدات العالمية فيما تم تهريب القسم الآخر منها إلى الخارج.

وتابع قائلا: أينما تكون هنالك آثار تاريخية فإننا نقوم بتحديدها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها حيث قامت الحكومة الثانية عشرة (الحالية) باستعادة أكثر من 270 أثرا تاريخيا قيما جدا إلى البلاد.

وأوضح بأن هذه الآثار تمت استعادتها إلى البلاد في فترة ترامب والحظر والحرب الاقتصادية، وأضاف: لقد قمنا برصد شحنة تضم 1400 شيء تاريخي وتمثال رأسي من العهد الإخميني في أميركا، وتمكنا من الحيلولة دون طرحها في المزاد ومن ثم استعادتها إلى البلاد.

وأكد بأن نهج استعادة الأشياء التاريخية للبلاد مازال مستمرا، وقال: أينما كانت هنالك آثار تاريخية موجودة في الخارج بصورة غير قانونية سنقوم بمتابعتها وإعادتها إلى البلاد.

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