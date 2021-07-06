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القوات العراقية تعتقل "ارهابياً خطيراً" نفذ مجازر بحق عراقيين

القوات العراقية تعتقل
الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

 أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، يوم الثلاثاء، القبض على "ارهابي خطير" ساهم بإعدام العديد من المنتسبين والمواطنين في محافظة الانبار غربي العراق.

العالم - العراق

وذكر بيان للاستخبارات العسكرية أن القاء القبض تم على ضوء معلومات استخبارية دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع (قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة) حسبما افادت قناة دجلة.

وأشار البيان إلى ان المعلومات اكدت تواجد احد الارهابيين الخطرين من عصابات داعش الارهابي في قرية العش التابعة لقضاء الرمانة بالأنبار والذي كان مسؤولاً عن إعدام العديد من المنتسبين للاجهزة الامنية والمواطنين نتيجة تزويده بمعلومات عنهم والادلاء بشهادته ضدهم لدى تلك العصابات قبل التحرير.

ولفت إلى ان مفارز قسم الاستخبارات العسكرية في القيادة وبمشاركة مفارز من جهاز مكافحة ارهاب الانبار توجهت نحو الهدف وألقت القبض عليه في القرية المذكورة وضبطت بحوزته بندقية كلاشنكوف ومسدس، مشيرا إلى أن المقبوض عليه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4إرهاب وتم تسليمه الى جهة الطلب.

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