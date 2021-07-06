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السودان يشكل لجنة عليا لتنفيذ الترتيبات الأمنية في دارفور

السودان يشكل لجنة عليا لتنفيذ الترتيبات الأمنية في دارفور
الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مرسوما يقضي بتشكيل اللجنة العليا المشتركة لتنفيذ الترتيبات الأمنية ولجان وقف إطلاق النار في إقليم دارفور.

العالم - السودان

ونص اتفاق السلام على تشكيل قوة عسكرية قوامها 12 ألف جندي، نصفهم من القوات الحكومية والنصف الآخر من مسلحي تنظيمات الجبهة الثورية بعد إعادة دمجهم في الجيش، ولاحقًا تم الاتفاق على زيادة قواتها إلى 20 ألف جندي.

ويبدأ تنفيذ بند الترتيبات الأمنية بتحديد مواقع تجميع تكون بعيدة نسبيًّا عن المدن، وحصر الأسلحة الثقيلة وعودتها للجيش شريطة دفع سعرها وفقًا لتقييم جديد مشترك، ومن ثم دخول مسلحي الحركات مواقع التجميع لبدء عمليات الدمج والتسريح.

وستكون قيادة اللجنة العليا لتنفيذ الترتيبات الأمنية بالتناوب لمدة 6 أشهر لكل طرف، لكن الفترة الأولى رئاستها ستكون للجيش.

وتضم اللجنة العليا المشتركة ممثلين لدولة الوساطة جنوب السودان، إضافة لممثلين من تشاد وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان "يونيتامس".

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