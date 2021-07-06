شاهد: لعبة جديدة لتحالف العدوان على اليمن بمحافظة البيضاء

العالم - خاص بالعالم

المحافظة التي حررت القوات اليمنية اكثر من 90% منها العام الماضي، اصبحت الآن مسرحاً لتحالف القاعدة مع قوى العدوان، وعلى رأسهم الولايات المتحدة من اجل تحقيق مكسب ولو اعلامي بعد الخسائر التي منيت بها على مختلف الجبهات.

وقد انسحبت القاعدة من بعض المناطق التابعة للمحافظة مرات عديدة، لتحل محلها قوات المرتزقة مقابل أموال سعودية وإماراتية، لكي يسجل تحالف العدوان انتصارا مزيفا.

اللعبة هذه المرة تدخل في نفس الاطار، إذ لاتعدو كونها عملية تبادل للمواقع بين القاعدة وقوى العدوان في بعض مناطق هذه المحافظة.

ولا يغير من هذه الحقيقة الكم الاعلامي الذي تضخه الدعاية السعودية لصنع نصر وهمي في هذه المنطقة من اليمن.

في هذا السياق، قال وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ الوطني ضيف الله الشامي ان العملية العسكرية التصعيدية في الزاهر تقف خلفها وتديرها أمريكا التي تدعي حرصها على السلام في اليمن كذباً وزوراً.



واضاف الشامي ان تحريك القاعدة في البيضاء، هو دليل إضافي بأن القاعدة ليست إلا أداة إجرامية أمريكية تحركها متى وكيف تشاء.

وأوضح ان التصعيد في البيضاء يأتي في الوقت الذي تتحدث فيه دول تحالف العدوان، بأن صنعاء هي التي تعمل على إعاقة عملية السلام، وهذا ما يزيدهم فضيحة إلى فضائحهم المتكررة في الخداع والتضليل على الرأي العالمي.

ومن الواضح ان هدف تحريك هذه الجبهة وتفعيل القاعدة في منطقة الزاهر تحديدا، هو محاولة لاشغال القوات اليمنية التي باتت على أبواب مأرب لتقليل الضغط العسكري عن هذه المدينة التي توشك أن تتحرر.

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