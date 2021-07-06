اعتقالات في موريتانيا بسبب فضيحة فساد

العالم - موريتانيا

كما إعتقلت الشرطة رجل أعمال على خلفية ضلوعهما في السعي للحصول على عمولات من شركة سنغالية لتصنيع خزانات الوقود والغاز فازت بصفقة تجديد وإصلاح أكبر خزّانين للغاز في البلاد.

وأوضحت المصادر أن رجل الأعمال محمد ولد بوشيبه والمدير الفني للشركة الموريتانية للغاز محمدو بال قد اعتُقلا للتحقيق معهما بشأن اتهام الشركة السنغالية "إنتربرايز إنداستريال"، لهما بالضغط عليها للحصول على عمولات بإيعاز من المدير العام السابق للشركة وأن الشركة السنغالية رفضت دفع رشى أو عمولات، ما أدى لإلغاء الصفقة من جانب واحد.

وكشفت الشركة السنغالية عن إلغاء الصفقة وطالبت السلطات الموريتانية بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

ونفى المدير السابق للشركة الموريتانية للغاز الشيخ أحمد ولد الزحاف من إسبانيا، حيث يتلقى العلاج، ضلوعه في عمولات أو رشى.

وأعلنت الشركة الموريتانية للغاز تعليق العمل بأكبر خزان للغاز المنزلي في العاصمة نواكشوط، بعد ورود معلومات تفيد باحتمال تعرضه للانفجار في أي وقت ووسط جدل متصاعد حول وجود تقارير بهذا الشأن تعود لعام 2008.

وعبّر مدونون وصحفيون عن خشيتهم من تعرض المخزن للانفجار، خاصة أنه يقع في منطقة الميناء السكنية ويقع في منطقة مرفأ نواكشوط وأعاد إلى الأذهان حادثة انفجار مستودعات مرفأ بيروت العام الماضي.