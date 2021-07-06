اليابان تهدد الصين بتحرك عسكري.. وبكين تستنكر

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وقال آسو في تصريحات صحفية: "إذا وقع حادث كبير في تايوان، يجب على اليابان والولايات المتحدة الدفاع عن تايوان معًا»؛ حيث زعم أن هجومًا صينيًّا على تايوان من شأنه أن يهدد السيادة الإقليمية لليابان، قائلًا إن «أوكيناوا يمكن أن تكون التالية"، وفقا لما ذكر موقع عاجل، اليوم الثلاثاء.

وأثارت تصريحاته استنكارا من بكين، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في مؤتمر صحفي، إن تصريحات آسو "أضرت بالعلاقات السياسية بين الصين واليابان".

وأضاف: "لا ينبغي لأحد أن يقلل من عزم الشعب الصيني القوي وإرادته القوية وقدرته الهائلة على الدفاع عن السيادة الوطنية".

ومن غير الواضح إذا كانت اليابان ستكون قادرة على تعبئة جيشها في حالة تعرض تايوان للهجوم، وبموجب دستور البلاد، يُسمح لطوكيو بنشر قوات الدفاع الذاتي الخاصة بها فقط للدفاع الوطني، ومع ذلك، في عام 2015، تبنت البلاد قوانين أمنية جديدة تسمح بالعمل العسكري في المواقف التي تعتبر تهديدًا لأمن اليابان.