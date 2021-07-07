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موقف روسيا من انتاج ايران معدن اليورانيوم المخصب حتى 20 %

موقف روسيا من انتاج ايران معدن اليورانيوم المخصب حتى 20 %
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

رد ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقرا لها على تقرير إعلامي غربي حول نية إيران إنتاج معدن اليورانيوم المخصب حتى 20٪.

العالم - ايران

ويفيد تقرير وكالة أنباء فارس ، ان ميخائيل أوليانوف ، ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقراً لها ، رد على تقرير لرويترز حول نية إيران إنتاج معدن اليورانيوم المخصب إلى 20٪.

وعلى حسابه على تويتر ، أشار أوليانوف إلى أن الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن ، مثل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ، انتهج سياسة "الضغوط القصوى " ضد إيران. وأشار إلى أن السبيل الوحيد للخروج من هذه "الحلقة المفرغة" هو استئناف محادثات فيينا.

وكتب الدبلوماسي الروسي الكبير على تويتر: "ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير لها أن إيران تعتزم إنتاج معدن اليورانيوم المخصب إلى 20 في المائة ، وان الولايات المتحدة ، بدورها ، حافظت على سياسة دونالد ترامب للضغوط القصوى وان "السبيل الوحيد للخروج من هذه الحلقة المفرغة هو استئناف محادثات فيينا دون تأخير وإحياء الاتفاق النووي بشكل كامل".

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موقف روسيا من انتاج ايران معدن اليورانيوم المخصب حتى 20 %

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