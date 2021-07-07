صنعاء: اللقاءات مع الصليب الأحمر ركزت على ملف تبادل الأسرى

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وقال المرتضى، في تصريح للمسيرة: أكدنا لرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر استعدادنا الكامل لتنفيذ صفقة تبادل شاملة وأوضحنا له العراقيل التي يمارسها الطرف الأخر أمام إتمام التبادل.

وأضاف: عرضنا لرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر وثائق وتفاصيل عدة عما يتم من عمليات اخفاء قسري لمعتقلين ومختطفين.

وذكر المرتضى أن رئيس لجنة الصليب الأحمر أكد رفض الطرف الآخر السماح للجنة بزيارة السجون والاطلاع على أوضاع الأسرى.

وبين أن ملف المفقودين كان أحد أبرز العناوين التي تم بحثها مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مؤكدا تلقي اللجنة وعودا بالعمل على تحريك هذا الملف الهام.