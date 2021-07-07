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لوكاشينكو يهدد بالرد على عقوبات الاتحاد الاوروبي

لوكاشينكو يهدد بالرد على عقوبات الاتحاد الاوروبي
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

هدد ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا، بوقف مرور بضائع الاتحاد الأوروبي عبر بلاده إلى روسيا والصين ردا على عقوبات فرضها التكتل المؤلف من 27 دولة.

العالم-اوروبا

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية واسعة على بيلاروسيا الشهر الماضي مستهدفا صناعاتها الرئيسية للتصدير وسبل الحصول على التمويل، بعد أن أجبرت مينسك طائرة ركاب تابعة لشركة طيران (رايان إير) على الهبوط وألقت القبض على ناشط معارض.

وأبلغ لوكاشينكو اجتماعا للحكومة، "أولا: لا خطوة داخل سوق بيلاروسيا، ثانيا: لا خطوة عبر بيلاروسيا أيضا"، وفقا لرويترز.

وأضاف قائلا، "يجب عمل نفس الشيء بالضبط مع الألمان. فلندعهم يوردون منتجاتهم إلى الصين وروسيا عبر فنلندا، أو عبر أوكرانيا."

ولم يحدد لوكاشينكو موعدا لوقف مرور البضائع وأي الدول، غير ألمانيا، التي قد تتأثر.

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