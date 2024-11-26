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كتائب الاقصى-نابلس: تصدى مقاتلونا لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة

قبل 7 دقائق

كتائب الأقصى-نابلس: تصدى مقاتلونا لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة

قبل 7 دقائق

الدفاع المدني بغزة: غالبية خيام القطاع تالفة و10 آلاف خيمة تضررت بالامطار

قبل 31 دقيقة

مدفعية الاحتلال تقصف شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

قبل 39 دقيقة

الغاء الدراسة في صفد وعدة مناطق خشية سقوط صواريخ ومسيرات حزب الله

قبل 53 دقيقة

مدفعية الاحتلال تقصف حي الجنينة شرق رفح بجنوب قطاع غزة

قبل ساعة

قوات الاحتلال تقتحم جامعة بيرزيت برام الله وتعتقل عددا من طلابها

قبل ساعة

شهداء واصابات بقصف الاحتلال لمنزل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة

قبل ساعتين

حزب الله نفذ 21 عملية ضد قوات الاحتلال على الحدود وفي العمق الفلسطيني

قبل ساعتين

صفارات الانذار تدوي في شمال الجولان المحتل خشية تسلل طائرات مسيرة

قبل 5 ساعات
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