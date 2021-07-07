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ارمينيا تعلن إصابة جنديين أرمينيين على الحدود الأذرية

ارمينيا تعلن إصابة جنديين أرمينيين على الحدود الأذرية
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

قال أمين مجلس الأمن الأرميني، أرمين غريغوريان، إن جنديين أرمنيين أصيبا في حادث وقع على الحدود مع أذربيجان.

العالم-آسيا

وقال غريغوريان في مقابلة مع التلفزيون العام لأرمينيا، "هذا استفزاز نظمته أذربيجان وأسفر عن إصابة اثنين من شعبنا".

في وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الأركان العامة الأرمينية، سامفيل أساتريان، عن تبادل لإطلاق النار يوم الثلاثاء على الحدود مع أذربيجان في منطقة جيغاركونيك في البلاد.

وبحسب قوله، أصيب جندي أرمني وجنديان أذربيجانيان بجروح طفيفة. وقال أساطريان إن "الجيش الأذربيجاني هو المسؤول عن تبادل إطلاق النار".

هذا ونفت وزارة الدفاع الأذربيجانية التقارير حول الحادث على الحدود مع أرمينيا، في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة الأذرية أمس الثلاثاء، أن جنديا أذربيجانيا أصيب نتيجة انتهاك وقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ.

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتفاقا لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.

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