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سلامي : القوات البرية للحرس الثوري هي العمود الفقري لقوة واقتدار البلاد

سلامي : القوات البرية للحرس الثوري هي العمود الفقري لقوة واقتدار البلاد
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

وصف قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي ، القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية تعد العمود الفقري لقوة واقتدار البلاد .

العالم - ايران

وفي كلمته بمراسم تسليم معدات حربية حديثة للقوات البرية للحرس الثوري ، قال اللواء سلامي: الشعب الايراني يعتبر نفسه مدينا للقادة الشهداء في القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية .

واشار الى المخططين الاستراتيجيين في اميركا وحلفائها ومعهم صنيعتهم الجماعات الارهابية يخططون لاستهداف الشعب الايراني وقال : بفضل قوة الايمان والشجاعة والصمود افشلنا مخططات الاعداء ضد البلاد، ايران واجهت محورا متصلا من الاعداء لكن شبابنا ارغموهم على التقهقر ، وليس ذلك فقط بل نجحوا في توسيع محور المقاومة .

وتابع : عندما نتحدث عن الاقتدار انما نستدل بتجاربنا ، ساحة المقاومة امتدت اليوم الى افغانستان والعراق ولبنان وسورية واعداؤنا شاهدوا على ارض الواقع نتائج معاركهم .
وراى بانه حين تكون مباديء شعب ما حية فان ذلك الشعب حي وقال : ابناء ايران لن يسمحوا للاعداء بالتغلغل الى داخل البلاد ، وقد سجلوا نجاحهم في كل السوح واغلقوا على العدو كل الثغرات.

يتبع ..

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