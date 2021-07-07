سلامي : القوات البرية للحرس الثوري هي العمود الفقري لقوة واقتدار البلاد

العالم - ايران

وفي كلمته بمراسم تسليم معدات حربية حديثة للقوات البرية للحرس الثوري ، قال اللواء سلامي: الشعب الايراني يعتبر نفسه مدينا للقادة الشهداء في القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية .

واشار الى المخططين الاستراتيجيين في اميركا وحلفائها ومعهم صنيعتهم الجماعات الارهابية يخططون لاستهداف الشعب الايراني وقال : بفضل قوة الايمان والشجاعة والصمود افشلنا مخططات الاعداء ضد البلاد، ايران واجهت محورا متصلا من الاعداء لكن شبابنا ارغموهم على التقهقر ، وليس ذلك فقط بل نجحوا في توسيع محور المقاومة .

وتابع : عندما نتحدث عن الاقتدار انما نستدل بتجاربنا ، ساحة المقاومة امتدت اليوم الى افغانستان والعراق ولبنان وسورية واعداؤنا شاهدوا على ارض الواقع نتائج معاركهم .

وراى بانه حين تكون مباديء شعب ما حية فان ذلك الشعب حي وقال : ابناء ايران لن يسمحوا للاعداء بالتغلغل الى داخل البلاد ، وقد سجلوا نجاحهم في كل السوح واغلقوا على العدو كل الثغرات.

يتبع ..