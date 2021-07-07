لقاء بين الوفدين الروسي و الايراني في إطار الاجتماع الـ 16 بصيغة أستانا حول سورية

العالم-سوريا

وبحث الجانبان خلال اللقاء تطورات الوضع في سورية والمنطقة وأكدا تطابق مواقفهما إزاء المسائل المدرجة على جدول الاجتماع الحالي.

انطلقت صباح اليوم أعمال الاجتماع الدولي السادس عشر حول سورية بموجب صيغة أستانا في العاصمة الكازاخية نور سلطان بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية.

وتشارك في أعمال الاجتماع وفود البلدان الضامنة لمسار أستانا وهي روسيا وإيران والنظام التركي حيث يترأس الوفد الروسي المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية الكسندر لافرينتييف والوفد الإيراني برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي بينما يترأس وفد النظام التركي نائب وزير الخارجية سيدات أونال.