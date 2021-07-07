الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١
٠٦:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

لقاء بين الوفدين الروسي و الايراني في إطار الاجتماع الـ 16 بصيغة أستانا حول سورية

لقاء بين الوفدين الروسي و الايراني في إطار الاجتماع الـ 16 بصيغة أستانا حول سورية
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

عقد الوفد الروسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف لقاء مع الوفد الإيراني برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي في إطار الاجتماع الدولي السادس عشر بصيغة أستانا حول سورية الذي بدأ في العاصمة الكازاخية نورسلطان اليوم.

العالم-سوريا

وبحث الجانبان خلال اللقاء تطورات الوضع في سورية والمنطقة وأكدا تطابق مواقفهما إزاء المسائل المدرجة على جدول الاجتماع الحالي.

انطلقت صباح اليوم أعمال الاجتماع الدولي السادس عشر حول سورية بموجب صيغة أستانا في العاصمة الكازاخية نور سلطان بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية.

وتشارك في أعمال الاجتماع وفود البلدان الضامنة لمسار أستانا وهي روسيا وإيران والنظام التركي حيث يترأس الوفد الروسي المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية الكسندر لافرينتييف والوفد الإيراني برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي بينما يترأس وفد النظام التركي نائب وزير الخارجية سيدات أونال.

روابط ذات صلة

انطلاق أعمال الاجتماع الدولي الـ 16 حول سورية في العاصمة الكازاخية

وفد دبلوماسي إيراني يغادر إلى كازاخستان لحضور محادثات أستانا

في إطار الاجتماع السادس عشر بصيغة أستانا..وفد سوري يعقد لقاءً مع وفد روسي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بري: لبنان أمام مفارق ‏والوضع لن يبقى على ما هو عليه

الجامعة العربية ترد على رسالة أثيوبيا إلى مجلس الأمن

لقاء بين الوفدين الروسي و الايراني في إطار الاجتماع الـ 16 بصيغة أستانا حول سورية

بدء المفاوضات الافغانية بحضور مندوبي الحكومة وطالبان في طهران

الغرب قلق من إنتاج إيران نظائر مشعة لعلاج مرضى السرطان!!

في إطار الاجتماع السادس عشر بصيغة أستانا..وفد سوري يعقد لقاءً مع وفد روسي