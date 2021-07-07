الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١
٠٧:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير خارجية اليابان يزور إيران الشهر المقبل

وزير خارجية اليابان يزور إيران الشهر المقبل
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

يعتزم وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو زيارة طهران منتصف آب / أغسطس للقاء مسؤولين في حكومة الرئيس الايراني الجديد سيد ابراهيم رئيسي والتأكيد على رغبة طوكيو في تعزيز العلاقات الودية مع ايران.

العالم - ايران

وافاد التلفزيون الياباني "NHK" أنه يتوقع ان يطلب توشيميتسو من كبار المسؤولين الايرانيين، العمل على تخفيف التوترات وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، كما من المتوقع أيضا أن يعلن عن رغبة اليابان في تعزيز صداقتها التقليدية مع إيران.

واضاف تلفزيون "NHK" في تقريره انه من المرجح أيضا أن يناقش وزير الخارجية الياباني مع المسؤولين الإيرانيين، المفاوضات الجارية في فيينا لاحياء الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة لتنفيذ التزاماتها في خطة العمل المشترك الشاملة.

يذكر انه بعد فوز آية الله رئيسي في الانتخابات الرئاسية في 18 يونيو/حزيران، قال كاتسانوبو كاتو ، امين عام الحكومة اليابانية ، في مؤتمر صحفي إنه يأمل أن تساعد إيران، تحت رئاسة الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي، في تحقيق الاستقرار في منطقة غرب آسيا.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

برلمان اليابان يدعو الى تطوير العلاقات مع إيران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

روسيا: نأمل تحول موقف الغرب تجاه سوريا

الحرس الثوري يزيح الستار عن صاروخ جديد مضاد للدروع

وزير خارجية اليابان يزور إيران الشهر المقبل

البحث عن بديل للحريري لرئاسة الوزاراء في لبنان

وزير لبناني: على عون رفض المساعدة القطرية

تجهيز مروحيات الحرس الثوري بصواريخ جديدة