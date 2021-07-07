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بعد توقف لعشر سنوات.. انطلاق قطار بغداد – الموصل قريبا

بعد توقف لعشر سنوات.. انطلاق قطار بغداد – الموصل قريبا
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

ينطلق أول قطارات نقل المسافرين والبضائع من بغداد الى الموصل يوم الاثنين المقبل، بعد توقف دام اكثر من عشر سنوات.

العالم-العراق

وقال مدير اعلام وزارة النقل حسين الخفاجي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته السومرية نيوز، إن "اعمال تأهيل خط سكة بغداد ـ الموصل تم انجازها بشكل كامل والخط حاليا جاهز لتسيير رحلات المسافرين والبضائع وسيتم تسيير عربة تجريبية"، لافتا الى ان "خط سكة حمام العليل - موصل قد تعرض لسرقة حديد السكة من قبل عصابات داعش الارهابية مما أدى إلى انقطاع حركة القطارات".

واضاف الخفاجي ان "حركة نقل المسافرين والبضائع الى المحافظات الشمالية ستعود مجددا على متن قطارات السكك الحديد"، مشيرا الى ان "العمل مستمر وعلى جميع المحاور ضمن محيط المنطقة لتهيئة المتطلبات اللازمة لتسيير قطاراتها من بغداد الى الموصل وصولا الى تركيا عبر القناة الجافة لدعم الاقتصاد ولتعظيم الموارد المالية للشركة العامة للسكك الحديد".

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