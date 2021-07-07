الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١
٠٩:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس روحاني يدعو الى الاستثمار في قطاعي الصناعة والانتاج

الرئيس روحاني يدعو الى الاستثمار في قطاعي الصناعة والانتاج
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس حسن روحاني ضرورة الاستثمار في مجال توليد الطاقة الكهربائية، معتبرا ان الاستثمار هو المحرك لهذه الصنعة وغيرها من الصناعات سواء في القطاع الزراعي او الصناعي .

العالم - ايران

وفي كلمته بجلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، اعرب الرئيس روحاني عن اسفه للمشاكل التي واجهها المواطنون بسبب انقطاع التيار الكهربائي، مشيرا الى أن الاموال اللازمة قد تم تهيئتها لتنفيذ مشاريع اضافية لتوليد الكهرباء بطاقة 16 الف ميغاواط.

واشار روحاني الى ان البلاد تعاني من قلة الاستثمارات بسبب الحظر والقيود على التعامل مع المصارف العالمية موضحا ان 4 مليارات و500 مليون دولار كانت جاهزة للاستتثمار في قطاع الماء والكهرباء لكن الحظر الذي وضعه ترامب حال دون ذلك.

الى ذلك ذكر الرئيس روحاني انه سيفتتح غدا الخميس عدة مشاريع بكلفة 40 الف مليار دولار من بينها مشروع كبير في مدينة كرمان جنوب شرق البلاد.

وفي جانب آخر من كلمته تطرق روحاني الى جهود حكومته في تطوير صناعات الصلب والنحاس والالمنيوم والبتروكيماويات ، مشيرا الى تحقيق انجازات كبيرة في هذا المجال ، كما أعلن أن عائدات الصناعات غير النفطية ارتفعت من 218 مليار دولار الى 346 مليار.

روابط ذات صلة

إيران.. إفتتاح مشاريع في المناطق التجارية والصناعية والاقتصادية الحرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المعارضة المصرية تدعو الجيش المصري للحفاظ على النيل

كوريا الجنوبية تعلق على الشائعات حول صحة الزعيم الشمالي

تفاصيل مروعة لانتهاكات جنسية بحق معتقلات مصريات

 ارتفاع ضحايا طرق الموت في لبنان

العراق..القبض على المسؤول عن مجزرة الخالص عام 2007

ما هي خيارات مصر المتبقية بعد بدء الملء الثاني لسد النهضة؟