وفد برلماني ايراني يزور سوريا

العالم - ايران

ويرأس الوفد البرلماني الايراني، عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية عباس كلرو، ويضم النواب احمد حسین فلاحي، جعفر راستي، سیداحمد آوائي وفاطمة محمد بيكي.

وصرح النائب عباس كلرو رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية -السورية حول اهداف الزيارة قائلا: تهدف هذه الزيارة إلى تعزيز العلاقات البرلمانية وتطوير العلاقات الشعبية بين البلدين، هناك الكثير من الإمكانات لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية التي يجب توظيفها بشكل فعال.

وأكد أن مجلس الشورى الإسلامي على استعداد لتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي مع مجلس الشعب السوري، وفي هذا الصدد فإن مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية -السورية على استعداد لتعزيز علاقاتها وتعاونها مع أعضاء مجلس الشعب السوري من أجل تنمية العلاقات بين البلدين.