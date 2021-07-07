الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١
١٠:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بعد حادث تحطم طائرة..

روسيا تعلن العثور على 19 جثة حتى الان في كامتشاتكا

روسيا تعلن العثور على 19 جثة حتى الان في كامتشاتكا
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش

ذكرت وزارة الطوارئ الروسية أن فرق الإنقاذ عثرت حتى الآن على جثث 19 شخصا في موقع تحطم الطائرة "أن – 26" في كامتشاتكا.

العالم-روسيا

وقال مصدر في المكتب الصحفي للوزارة بهذا الشأن: "خلال عملية البحث قبالة سواحل كامتشاتكا، تم العثور على بقايا عشر جثث أخرى للضحايا"، إضافة إلى 9 جثث كان أعلن عنها في وقت سابق، مشيرا إلى أن العمل يتواصل في موقع تحطم الطائرة.

وكانت الطائرة المتوجهة من بتروبافلوفسك كامتشاتسكي إلى بلدة بالانا اختفت يوم الثلاثاء على بعد تسعة كيلومترات محطتها الأخيرة. وكان على متن الطائرة 28 شخصا، منهم ستة من أفراد الطاقم و22 راكبا، بينهم طفل، لقوا حتفهم جميعا حسب البيانات المتوفرة.

ويبحث التحقيق في ثلاث روايات تتمثل في الظروف الجوية غير المواتية والعطل الفني، أو الخطأ البشري في قيادة الطائرة، وفتحت قضية جنائية بالخصوص، فيما أعلنت المنطقة الحداد على أرواح الضحايا لمدة 3 أيام.

روابط ذات صلة

فقدان الاتصال بطائرة ركاب تقل 27 شخصا في أقصى شرق روسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

166 حالة وفاة جديدة بكورونا في إيران

"قسد" تعلن إحباط هجوم صاروخي على حقل العمر النفطي شرقي سوريا

شاهد بالفيديو.. الخلافات السعودية الاماراتية والقشة التي قصمت ظهر البعير

هذا ما قال لافرنتييف بشأن "آلية إيصال المساعدات عبر الحدود" في سورية

بعد حادث تحطم طائرة.. روسيا تعلن العثور على 19 جثة حتى الان في كامتشاتكا

ولي العهد البحريني يستقبل سفير بلاده لدى الإحتلال