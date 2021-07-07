روسيا تعلن العثور على 19 جثة حتى الان في كامتشاتكا

العالم-روسيا

وقال مصدر في المكتب الصحفي للوزارة بهذا الشأن: "خلال عملية البحث قبالة سواحل كامتشاتكا، تم العثور على بقايا عشر جثث أخرى للضحايا"، إضافة إلى 9 جثث كان أعلن عنها في وقت سابق، مشيرا إلى أن العمل يتواصل في موقع تحطم الطائرة.

وكانت الطائرة المتوجهة من بتروبافلوفسك كامتشاتسكي إلى بلدة بالانا اختفت يوم الثلاثاء على بعد تسعة كيلومترات محطتها الأخيرة. وكان على متن الطائرة 28 شخصا، منهم ستة من أفراد الطاقم و22 راكبا، بينهم طفل، لقوا حتفهم جميعا حسب البيانات المتوفرة.

ويبحث التحقيق في ثلاث روايات تتمثل في الظروف الجوية غير المواتية والعطل الفني، أو الخطأ البشري في قيادة الطائرة، وفتحت قضية جنائية بالخصوص، فيما أعلنت المنطقة الحداد على أرواح الضحايا لمدة 3 أيام.