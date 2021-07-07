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اصابات في صفوف الامريكيين بهجوم صاروخي على قاعدة عين الاسد في الانبار

اصابات في صفوف الامريكيين بهجوم صاروخي على قاعدة عين الاسد في الانبار
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

أكد مراسل العالم، تصاعد اعمدة الدخان من قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها قوات أميركية بمحافظة الأنبار عقب استهداف صاروخي.

العالم-العراق

وقال مراسل العالم نقلا عن مصادر عراقية إن القاعدة تعرضت إلى القصف بأكثر من صاروخ.

وتصاعد اعمدة الدخان بعد استهداف قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها قوات أميركية بمحافظة الأنبار عقب استهداف صاروخي.

واضاف مراسلنا ان المتحدث باسم التحالف الامريكي أكد وقوع ٣ اصابات على الاقل نتيجه استهداف قاعده عين الاسد.

وقال المتحدث باسم قوات الاحتلال الامريكي بالعراق انه تم استهداف قاعده عين الاسد ب ١٤ صاروخا

هذا وأكدت مصادر للعالم أن الهجوم على قاعدة عين الأسد أسفر عن إصابة خمسة أميركيين بجروح خطرة كحصيلة أولية.

وأكد مدير ناحية البغدادي في الأنبار غرب العراق ان القوات الأمريكية ردت على مصادر النيران وعلى مكان انطلاق الصواريخ.

وقال مراسل العالم إن تشكيل " لواء ثأر المهندس " تبنى استهداف قاعدة عين الاسد بغرب العراق بـ 30 صاروخا من نوع غراد.

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